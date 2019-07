Dragon Ball Z: uno dei primi script rivela il vecchio soprannome di Piccolo

L'opera immortale di Akira Toriyama torna ancora una vola a far parlare di sé. Nonostante siano passati anni dalla sua conclusione e sia stata seguita da altre serie, come GT e Super, Dragon Ball Z continua a far parlare di sé e sembra che siano venute alla luce nuove informazioni riguardo un vecchio soprannome del personaggio Piccolo.

Durante gli ultimi 20 anni sono stati mostrati, tra mostre e volumi speciali, una grande quantità di retroscena legati alla storica serie Z. Tuttavia, sembra che i fan non smetteranno mai di scoprire qualcosa di nuovo.

Alcuni giorni fa abbiamo parlato di come uno dei primi script di Dragon Ball Z sia finito all'asta su Yahoo Japan e abbiamo potuto scoprire quale era uno dei titoli originali pensati per la serie, che avrebbe dato maggiore enfasi a Gohan. Sembra però che dallo stesso script si siano scoperte altre interessanti informazioni.

Alcuni traduttori hanno infatti condiviso che il secondo episodio della serie era originariamente intitolato "Il passato da padre di Goku", che si suppone quindi si sarebbe concentrato su un flashback su Goku. Sappiamo però che il titolo venne successivamente cambiato in "Il più potente guerriero di tutta la storia è il fratello maggiore di Goku", che è stato poi abbreviato in "L'arrivo di Radish" e "Riunioni" più tardi.

Chiaramente, il piani originali per Dragon Ball Z erano molto diversi da come si sono poi rivelati e non è tutto. Secondo i rapporti, la sceneggiatura elencava ancora Piccolo nella lista del cast come "Ma Junior" che ha sollevato domande su come il combattente sarebbe dovuto essere nominato in un primo momento. Mentre il Namecciano ha pronunciato il suo nome durante il torneo di arti marziali, sembra che l'anime volesse riferirsi a Piccolo come Ma Junior più frequentemente, anche se l'idea sembra sia stata scartata prima che l'anime fosse finalmente pubblicato.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad una bellissima fan art di Cell in versione samurai.