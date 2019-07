Dragon Ball Z: uno dei primi script della serie è finito all'asta

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che la serie di Dragon Ball Z sia una delle più importanti e famose mai create. Attualmente il franchise è impegnato sulla serie Dragon Ball Super, ma se le cose fossero andate diversamente? Per fortuna, la comparsa online di uno script della serie Z, potrebbe aver rivelato qualcosa.

Sembra che uno dei primi script realizzato per Dragon Ball Z sia finito all'asta online e in calce alla notizia potete trovare il link in cui è possibile vedere qualche foto. L'asta è stata condivisa dall'utente Twitter Datwerg, che ha rivelato un interessante dettaglio che potrebbe sfuggire a chi non conosce il giapponese.

Infatti, sembra che il titolo originale, o comunque uno dei primi , fosse "Dragon Ball: Gohan's Big Adventure". Possiamo quindi ipotizzare che, nelle intenzioni iniziali, l'idea fosse quella di dare maggiore attenzioni al figlio di Goku, Gohan. In effetti, la prima parte della serie Z, ovvero la Saga dei Saiyan, era particolarmente incentrata sull'allenamento di Gohan, mentre il padre si trovava nell'aldilà dopo essere deceduto durante lo scontro con Radish.

