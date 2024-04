Dragon Ball Z, le principali differenze che separano l'anime da Dragon Ball Kai

Sull'eredità di Dragon Ball Kai, sul ruolo che il ri-adattamento del ciclo di capitoli relativo a Z ha esercitato nella legittimazione dell'opera di Toriyama nell'immaginario globale, si continua quotidianamente a discutere: anche perché, seppur separate da alcune notevoli differenze, le due serie animate sono legate da un fil rouge pressoché inscindibile.

Più che un remake, gli autori della Toei hanno desiderato celebrare il ventesimo anniversario dell'esordio sugli schermi televisivi di Dragon Ball Z, con una “revisione” animata, che portasse le storie e gli intrecci del prodotto originale verso territori più connaturati alle sensibilità degli spettatori moderni, soprattutto per quel che riguarda l'estensione temporale del racconto, e la suddivisione degli archi in cicli “stagionali”. E non è un caso che il fattore primario che separa le due narrazioni, il fulcro da cui gli adattatori della Toei sono partiti per rendere la serie del 2009 più contigua ai linguaggi degli anime correnti, restituendole una certa “indipendenza” ed autonomia rispetto al prodotto ammiraglio, sia stata proprio la scansione ritmica: visibile sia nel numero degli episodi (l'intero ciclo narrativo di Z, composto da 291 episodi, è stato ri-adattato in “soli” 159 appuntamenti settimanali) sia nell'andamento ritmico interno al singolo episodio.

La materia di base è sempre la stessa, tanto che l'operazione di Toei si è mossa perlopiù su due binari: la rimasterizzazione, in versione HD, del girato originale, e l'eliminazione dei tempi morti, delle estensioni temporali, nonché dei filler, che hanno cadenzato – come abbiamo visto nelle tre battaglie più lunghe di Dragon Ball Z – la serializzazione dell'anime su cui è basato. In questo modo, astraendosi da quella consuetudine che ha portato Toei ad adattare, ai tempi di Z, circa un capitolo – e talvolta, anche solo la metà di un numero fumettistico – per episodio, Kai ha avuto da un lato la possibilità di rendere più drammaturgicamente coeso e dinamico il racconto, e dall'altro di innervarsi di quelle stesse soluzioni ritmiche tipiche degli anime stagionali, su cui gli appassionati odierni di animazione giapponese sono soliti costruire quotidianamente il loro investimento emotivo.

Ma l'elemento su cui occorre focalizzare l'attenzione, per comprendere in fondo le divergenze che separano le due produzioni, è quello musicale. Come abbiamo visto nel nostro viaggio nelle musiche di Dragon Ball, grazie alle continue contaminazioni di musiche monodiche di stampo orientale e di orchestrazioni sinfoniche di chiara derivazione occidentale, il compositore di Z, Shunsuke Kikuchi, è stato immediatamente in grado di infondere nelle immagini dell'anime quell'alto grado di commistioni culturali su cui lo stesso Toriyama ha fondato le estetiche del suo manga. La combinazione di elementi estremo-orientali – primi su tutti i codici iconografici di “Viaggio in Occidente” di Wú Chéng'ēn da cui sono stati mutuati molti personaggi (come lo stesso Son Goku) e le dinamiche action dei film di Bruce Lee – con gli orizzonti della science-fiction nordamericana ha portato il musicista ad unire stili e registri melodici di natura diversa, sia per la codificazione dei temi dei singoli personaggi, sia per i componimenti musicali delle scene.

Elementi che in Kai non sono semplicemente mutati, ma si sono aperti a quelle controversie legali che hanno portato alla cancellazione delle partiture scritte da Kenji Yamamoto, le cui accuse di plagio hanno costretto Toei a rimontare gli episodi con temi e melodie precedentemente composte per Z. Fattore, questo, che ha attratto – anche legittimamente – delle invettive critiche da parte degli spettatori, già “adirati” dalle operazioni di censura con cui lo studio d'animazione ha disinnescato la visceralità tipica della serie originale. Anche se, a distanza di anni dalla sua uscita, sono in pochi ad accogliere negativamente le incongruenze di cui, a ragion di logica, si è comunque innervata tale produzione.

