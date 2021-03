Dragon Ball Z: i protagonisti entrano in un mondo sci-fi in una splendida illustrazione

L'epopea di Dragon Ball ci ha portati in lungo e largo per mondi diversi e altri universi, alcuni dei quali anche dalla cultura molto differente rispetto a quella che conosciamo sulla Terra. Ad ogni modo, come apparirebbero i nostri eroi all'interno di un immaginario decisamente più futuristico?

Tra le svariate curiosità che riguardano il capolavoro di Akira Toriyama ve ne sono alcune anche piuttosto particolari, basti pensare all'esilarante fusione potara tra Goku e Mr. Satan o, ancora, a quella volta che il sensei pianse per una scena con Bardak. A distanza di 35 anni dal debutto del primo episodio dell'anime, traguardo tra l'altro raggiunto solo pochi giorni fa, i fan dediti all'opera si sono moltiplicati nel corso degli anni, merito anche di Dragon Ball Super che ha aperto le porte alla nuova generazione.

Ad ogni modo, un fan, un certo xhe1992, ha provato a reinterpretare l'immaginario dell'opera proiettandolo in un futuro alternativo, ovvero all'interno di un universo sci-fi. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan che hanno trovato nella rappresentazione grafica un'idea geniale. Goku, Vegeta ma anche Freezer e Majin Buu indossano così un abbigliamento futuristico, decisamente diversi dai tradizionali abiti che siamo abituati a vedere.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.