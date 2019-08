Dragon Ball Z, i protagonisti di Spongebob si trasformano in Majin Buu e Babidi

La creatività che il franchise di Akira Toriyama ha concesso agli appassionati dell'opera ha dato il via a fantastiche reinterpretazioni del mondo di Dragon Ball Z, proprio come quella volta in cui Cell si trasformò in samurai in una strepitosa illustrazione.

Perché è proprio quando si tratta di fan art che i fan della community riescono a dare il meglio di loro stessi realizzando, tramite assurdi giochi di fantasia, i migliori crossover ai limiti della genialità. Alcuni di questi, infatti, sono talmente straordinari che riescono a ottenere il primato della viralità, navigando sulla rete grazie a un'innata simpatia. La fama del titolo non riesce a smettere di scemare, soprattutto ora che recentemente ha visto vendere uno dei primi script del manga all'asta, che sicuramente farà gola a molti collezionisti.

L'ultimo disegno ricco di ilarità sulla mitologica opera di Toriyama sensei è firmato BossLogic che è riuscito, grazie alla sua interpretazione in chiave Dragon Ball Z dei due protagonisti di Spongebob, a far parlare di sé in tutto il web. La sua incredibile illustrazione trasforma l'immancabile duo composto da Spongebob e Patrick in nient'altro che nella coppia più stramba e mal riuscita in senso pratico, ovvero rispettivamente in Babidi e Majin Buu. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce a questa notizia, ha trovato l'apprezzamento dei fan che hanno apprezzato con molta forza la creatività dell'artista, ma soprattutto la bizzarra e inaspettata realizzazione.

E a voi, invece, che ve ne pare dell'incredibile crossover tra due mondi tanto distanti ma mai stati così tanto vicini prima d'ora? Lasciateci un commento con le vostre impressioni a riguardo nello spazio qua sotto!