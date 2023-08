Dragon Ball Z: la pura malvagità di Freezer in una statua a grandezza naturale

Dragon Ball Z viene ricordata con affetto dagli appassionati perché ha aggiunto nozioni importanti sull’immaginario creato da Akira Toriyama, ma anche per la presenza e il debutto di nemici diventati iconici. Dopo Vegeta, Radish e Nappa l’autore decise di porre i protagonisti di fronte ad una minaccia galattica: l’imperatore Freezer.

Freezer ha assunto una grande importanza sin dall’inizio, essendo stato colui a ordire la distruzione del pianeta Vegeta, e il conseguente sterminio dei Saiyan, come viene spiegato bene nel corso del film Dragon Ball Z – Le origini del mito uscito nel 1990. Ma il ruolo che avrebbe giocato nella storia di Goku e dei Guerrieri Z proseguì anche nelle saghe successive a quella ambientata sul pianeta Namek, poiché venne riportato in vita e allontanato dagli inferi grazie ad un desiderio espresso in Dragon Ball Super, e ora i fan non aspettano altro che vederlo in azione nella sua nuova, terrificante: forma Black Freezer.

Tornando però al suo debutto come Imperatore Galattico, nella sua forma base, in cui appare più basso e decisamente meno minaccioso delle successive, gli artisti di White Hole hanno voluto rendere omaggio a Freezer realizzando una straordinariamente dettagliata statua a grandezza naturale. Come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina, l’antagonista è ritratto col suo solito ghigno, sopra una delle tipiche rocce del pianeta Namek.

La resa dei muscoli e delle particolarità della pelle, unita all’attenzione dell’armatura da battaglia indossata, rendono questo prodotto uno dei migliori sul mercato per quanto riguarda le riproduzioni a grandezza naturale dedicate a Freezer. Disponibile sia in versione intera che busto, la statua arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2024. Per chi volesse prenotarla è già possibile farlo pagando 1350 euro per il busto e 3195 euro per la figura completa.

Ricordiamo infine che sta per arrivare nuovo merchandise a tema Dragon Ball Z, e vi lasciamo alla classifica che indica quanto è difficile diventare Super Saiyan.