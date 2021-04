Dragon Ball Z: qual è l'arco narrativo con più morti? La classifica

Chiusa la prima fase di Dragon Ball, Toei Animation lanciò il progetto Dragon Ball Z per specificare gli anni dopo il timeskip successivo alla vittoria del torneo Tenkaichi di Goku. L'anime che ne seguì fu uno dei più seguiti a livello mondiale e ancora oggi è amato e trasmesso su ogni emittente a livello mondiale.

Con l'intensificarsi dei toni e delle battaglie, in Dragon Ball Z ci sono stati tantissimi morti. Molti di questi sono stati resuscitati, altri sono rimasti all'altro mondo perché cattivi. Ma qual è la saga di Dragon Ball Z con più morti? Vediamo il conteggio delle cinque saghe, tenendo conto solo dei personaggi che sono effettivamente comparsi a schermo e che danno un numero certo di vittime.

Al quinto posto c'è la saga filler di Dragon Ball Z che vide il ritorno di Garlic Jr, uno degli antagonisti dei film di Dragon Ball Z. Considerata la brevità dell'arco narrativo, il demone e i suoi sgherri non ebbero molto tempo per uccidere i nemici e per questo ci furono soltanto sette morti nel corso della saga.

Quarta posizione invece per la saga dei saiyan. Goku fu il primo personaggio importante a morire durante questo percorso, mentre il primo in assoluto fu il povero fattore massacrato da Radish. Nel resto della saga, con l'arrivo di Nappa e Vegeta, ci furono perdite una dietro l'altra che portò il totale a 21 morti.

Terza posizione per la saga di Freezer con i suoi 23 morti. Molti di questi caddero per mano di Dodoria, Zarbon e degli altri, ma solo pochissimi morirono per mano di Freezer. Con l'andare avanti della serie, Dragon Ball Z diventa sempre più cruento e per questo la saga di Cell, la penultima, è al secondo posto. Tra l'arrivo di Trunks, l'esordio degli androidi e la comparsa di Cell, a morire furono ben 29 persone.

Infine l'ultima saga di Dragon Ball Z è quella che ha visto morire più persone in assoluto. Durante la saga di Majin Bu sono morte 52 persone, senza contare ovviamente tutte le persone morte per le esplosioni dei pianeti provocate dal selvaggio Bu. Si nota quindi che Akira Toriyama abbia sempre più calcato la mano con le dipartite mentre la serie di Dragon Ball andava avanti.