Dragon Ball Z, qual è il livello di combattimento di Gotenks rispetto ai Guerrieri Z?

Quando si parla di livelli di combattimento, soprattutto in un'opera come Dragon Ball Z, bisogna fare particolarmente attenzione dal momento che la serie, dopo un certo punto, ha smesso di fornire informazioni ufficiali a causa delle troppe trasformazioni che hanno completamente alterato la concezione della forza.

Per questo motivo, quando si parla di livelli di combattimento bisogna prendere ogni cifra con le dovute precauzioni e sfruttarle in qualità di meri indicatori. Ad ogni modo, in un precedente speciale abbiamo analizzato il livello di Gotenks che, nella sua forma normale, dovrebbe aggirarsi intorno agli 11-12 milioni, più precisamente 80 milioni dopo l'allenamento.

In forma Super Saiyan 3 la Fusion di Goten e Trunks è stata quasi inarrestabile per Majin Buu che è riuscito a spuntarla soltanto tramite un sotterfugio. A Gotenks SSJ 3, dunque, è stato attribuito un valore di circa 4,8 miliardi, di 800 milioni superiore a quella di Goku SSJ3 durante lo scontro con la prima versione di Majin Buu. Sappiamo per certo che Gohan, nella sua forma mistica, riuscì a liberare un potenziale latente ben oltre quello della Fusion di suo fratello alla massima potenza, un livello di combattimento almeno non inferiore ai 5,5 miliardi. Majin Vegeta, invece, sulla stessa scia di Goku SSJ2, dovrebbe aggirarsi intorno ad 1 miliardo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri, li trovate abbastanza coerenti? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.