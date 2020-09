Dragon Ball Z: qual è il luogo preferito da Toriyama? La curiosità del DB Fact

Il mondo di Dragon Ball possiede alcuni luoghi diventati iconici nel corso del manga. Akira Toriyama ci ha deliziato con la Kame House, l'isola del torneo Tenkaichi, la Capsule Corporation, il Santuario di Dio e la torre di Karin, oltre a tanti altri luoghi. Ma ce n'è uno in particolare che il mangaka di Dragon Ball vorrebbe visitare.

Ci sono tante curiosità su Dragon Ball, alcune delle quali rivelate proprio dal maestro Akira Toriyama. Molte sono state rivelate tramite interviste e tramite aggiunte ai volumetti del manga. Una di queste riguarda un luogo che Toriyama vorrebbe visitare particolarmente. L'autore l'ha rivelato alla domanda "Se dovessi viaggiare, quale luogo vorresti visitare?" riferendosi naturalmente al mondo di Dragon Ball, e Toriyama ha risposto il Santuario di Dio.

Come ricorderete, il Santuario è posto al di sopra della torre di Karin e inizialmente fu necessario lo storico bastone allungabile rosso di Goku per raggiungerlo. Qui dimorano Popo e il Dio della Terra, inizialmente la controparte buona del Grande Mago Piccolo e poi Dende.

Un luogo situato in aria, sopra le nuvole, tranquillo e all'aria aperta. Voi invece quale luogo del mondo di Dragon Ball vorreste visitare? Tutto ciò poteva non esistere se le cose fossero andate diversamente come in Dragon Ball Sai.