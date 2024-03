Dragon Ball Z, quando escono le nuove puntate in italiano su Prime Video?

Una grandiosa iniziativa di Dynit Italia ha portato Dragon Ball Z in italiano su Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon sta accogliendo a poco alla volta, una saga al mese, tutte le puntate della serie animata che ricalca il mitico shonen di Akira Toriyama. Dunque, quando escono le nuove puntate di Dragon Ball Z su Prime Video?

Mentre il mondo piange la morte di Akira Toriyama, la community italiana può rendere tributo al grande maestro rivivendo tutta la storia di Dragon Ball Z dall'inizio. La storia non è però ancora finita e attualmente è ferma al finale del Cell Game. Che cosa succede dopo e quando vedremo nuovi episodi?

Dopo la fine dello scontro con Cell, l'anime percorre una strada diversa da quella del manga. Prima di Bu, ci sono infatti ben due saghe, di cui una originale e considerata filler. Il primo arco narrativo che arriverà su Prime Video sarà la Saga del Torneo delle Quattro Galassie. Si tratta di una mini-saga in cinque episodi (non tratti dal manga) che presentano il personaggio di Paikuhan e che avviene nel periodo in cui Goku si trova nell'Aldilà. In seguito, si passa alla Saga della High School, in cui conosciamo i piccoli Goten e Trunks e in cui Gohan diventa il supereroe Great Saiyaman. Questi due archi narrativi di Dragon Ball Z, corrispondenti agli episodi dal 195 al 199, e dal 200 al 204, arriveranno sul servizio streaming di Amazon dal 9 aprile 2024. Lo stesso giorno, arriverà anche la Saga del 23° Torneo Tenkaichi di Dragon Ball su Prime Video.

