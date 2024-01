Dragon Ball Z, quando escono i prossimi episodi in italiano su Prime Video?

Dal mese di novembre 2023 gli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon hanno potuto ricominciare un lungo viaggio, forse il più bello. Dragon Ball e Dragon Ball Z sono arrivati su Prime Video, ma non per intero. A cadenza mensile, in collaborazione con Dynit, arrivano nuovi episodi dell'epopea di Goku.

Dopo aver saltato l'uscita di dicembre '23, da poco su Prime Video è arrivata la Stagione 2 di Dragon Ball Z, quella che corrisponde all'arco narrativo di Namecc e della battaglia con Freezer. In questi 72 episodi vediamo Gohan, Bulma e Crilin arrivare sul pianeta dei Namecciani alla ricerca delle Sfere del Drago. Questo viaggio spaziale porta il trittico di Guerrieri Z a imbattersi nuovamente in Vegeta, il malvagio principe dei Saiyan, ma soprattutto nell'esercito di Freezer, il tiranno imperatore dello spazio. Dopo alcune battaglie memorabili, in particolare quello contro la Squadra Ginew, trasformandosi in Super Saiyan Goku riesce finalmente a sconfiggere Freezer. Ma ora cosa succederà?

Il 9 febbraio 2024 arriverà su Prime Video Dragon Ball Z – Stagione 3. In questa nuova ondata di episodi, che corrispondono a quelli tra il 108 e il 117, assisteremo alla Saga di Garlic Jr., un arco narrativo filler esclusivo della serie animata. In questa stagione Goku non sarà il protagonista principale, ruolo che invece viene affidato a Gohan. Riuscirà il giovane combattente nell'impresa di sconfiggere il malvagio demone Garlic Jr.? Vi ricordiamo che lo stesso giorno su Prime Video arriverà il 22° Torneo Tenkaichi di Dragon Ball.