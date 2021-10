Dragon Ball Z e il quesito di un artwork: e se contro Freezer Vegeta si fosse trasformato?

Quando vide il suo migliore amico Crilin morire per mano del despota alieno Freezer, in un impeto di furia e rabbia senza controllo Son Goku si trasformò nel leggendario Super Saiyan. Questo evento, passato ormai alla storia, è stato radicalmente modificato da un artwork fanmade. E se fosse stato Vegeta il primo Super Saiyan di Dragon Ball Z?

Come tutti sappiamo, nel corso del combattimento sul Pianeta Namek, il Principe dei Saiyan perì, lasciando il destino della sua razza nelle mani di Son Goku. Ma se in un ipotetico universo parallelo le cose fossero andate in maniera diversa?

L'artwork realizzato dall'utente Instagram @sevensignsart reinterpreta la Saga di Freezer in maniera del tutto inedita. Secondo la visione dell'artista, probabilmente spinto dal suo fiero orgoglio e dalla voglia di vendicare la razza guerriera, Vegeta si trasforma in Super Saiyan nel bel mezzo del combattimento con Freezer. Se una cosa del genere fosse effettivamente accaduta, lo shonen di Akira Toriyama avrebbe preso una piega totalmente differente da quella che tutti noi stiamo vivendo.

Nella linea temporale originale, Vegeta raggiunge il Super Saiyan solamente qualche tempo dopo, quando, grazie all'allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo, sfruttando la rabbia provata nei confronti del suo rivale riesce a trasformarsi e a distruggere gli Androidi 19 e 20.

E voi, cosa ne pensate dell'illustrazione e del punto di vista dell'illustratore? Vi lasciamo alll'ultima cover del progetto Dragon Ball Super Gallery e a delle foto che ritraggono i personaggi dell'opera nella vita vera.