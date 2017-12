Dragon Ball Z: cosa succede se Nappa si trasforma in Super Saiyan 3?

Da sempre i fan di, che sia Z o GT, immaginano possibili e improbabili trasformazioni di protagonisti e villain. In particolare, è comunemente nota l'ironia che il fandom muove nei confronti di, la cui trasformazione innon comporterebbe particolari cambiamenti fisici per ovvi motivi.

Il malvagio Saiyan, giunto sulla Terra insieme a Vegeta per conquistarla ed eliminare i Guerrieri Z, è infatti privo di capelli e un'ipotetica trasformazione nel leggendario guerriero dorato ha sempre suscitato ilarità nei fan di Dragon Ball, poiché di biondo gli diventerebbero soltanto i baffi.

Uno spassoso cosplay, peraltro, immagina come sarebbe addirittura una trasformazione di Nappa in Super Saiyan 3. Secondo il concetto della peluria Saiyan che, con il sopraggiungere del terzo livello, si allunga vertiginosamente, al posto dei capelli del nerboruto guerriero possiamo facilmente immaginare una lunga e folta barba bionda!

È proprio ciò che immagina questo cosplayer, che ci mostra quindi un'ironica versione di Nappa Super Saiyan 3. Certo è che pare proprio qualcosa che non avremmo mai potuto vedere nell'opera, poiché sembra che Nappa non possedesse le Cellule S necessarie alla trasformazione in Super Saiyan...