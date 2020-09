Dragon Ball Z: Radish ottiene un nuovo design grazie ad una stupenda fanart

Il capolavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball Zci ha subito introdotto la razza dei Saiyan con l’arrivo sulla Terra del fratello maggiore di Goku, Radish. L'importanza di questo nemico si può limitare ad aver spiegato al protagonista le sue origini, visto che dopo pochi episodio è stato ucciso grazie al potente Makankosappo del namecciano Piccolo.

Tra i numerosi Saiyan che continuano ad apparire nelle serie regolari, Radish rientra sicuramente tra i più sfortunati, non solo per la sua infima potenza combattiva, ma soprattutto per il poco spazio che ha avuto all'interno del manga e degli episodi. Nonostante una sua breve apparizione in alcuni flashback dell'ultima pellicola del franchise, Dragon Ball Super: Broly il fratello di Goku è stato totalmente dimenticato.

Per omaggiarlo però, l'artista @EmiPotter ha realizzato la bellissima illustrazione che trovate in calce alla notizia. Come riportato dal fan si tratta della sua versione di Radish, se fosse stato presente durante la saga di Freezer, caratterizzata dall'armatura da battaglia che spesso viene collegata al Principe dei Saiyan.

Anche se è un personaggio marginale, la sua funzione all'interno della trama di Dragon Ball è stata fondamentale, sia per le informazioni sui Saiyan, sia per aver in qualche modo avvisato Goku e compagni dell'arrivo di Vegeta e Nappa sulla Terra. Cosa ne pensate di questo particolare design per Radish? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

