Dragon Ball Z: Radish ritorna tra noi con questo fedele cosplay al femminile

Gli anni hanno permesso a Goku di percorrere tantissima strada. Da Dragon Ball a Dragon Ball Super è cambiato molto sia nell'aspetto che nella consapevolezza di ciò che è e soprattutto delle origini che ha. Lo abbiamo conosciuto come un bambino con la coda completamente ignaro del suo passato e ora lo ritroviamo come il Saiyan più forte di tutti.

È stato con Dragon Ball Z che abbiamo potuto scoprire qualcosa in più sulle origini del nostro protagonista. Quando sulla terra hanno fatto la loro comparsa tre personaggi come Radish, Nappa e Vegeta. Quella è stata, senza ombra di dubbio, una saga di svolta. Sia perché ha introdotto un nuovo personaggio come il Principe dei Saiyan, sia perché Goku ha potuto finalmente realizzare come mai era diverso, da dove veniva e a quale razza planetaria apparteneva.

Come sicuramente ricorderete, Goku aveva un fratello, Radish, che ha conosciuto la prima volta proprio durante quella saga. Un personaggio molto orgoglioso e sicuro di sé, completamente diverso dal nostro protagonista che invece è cresciuto sulla terra, acquisendo gli usi e i costumi del pianeta che lo ha ospitato e cresciuto. Eppure, penso che questa sia una domanda che molti si sono fatti, come sarebbe stato Goku se fosse cresciuto sul pianeta Vegeta? Lui e Radish sarebbero stati veri fratelli e sarebbero andati d'accordo, oppure no? Magari lo stesso Radish sarebbe stato diverso con Goku al suo fianco e magari non sarebbe andato incontro a una morte prematuramente come è stato.

Proprio in onore di questo pensiero, di questa visione alternativa, oggi vogliamo mostrarvi un cosplay sul fratello di Goku. Un cosplay realizzato dalla cosplayer di Instagram mariielelarge che ci intrattiene condividendo con noi la sua personale interpretazione del personaggio.

Come potete chiaramente vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il costume richiama tantissimo quello originale, dal Rilevatore sull'occhio, alle protezioni intorno al corpo. Ciò che più differenzia questa versione dal Radish disegnato da Toriyama è, oltre al sesso, la scollatura nella parte davanti dell'armatura, all'altezza del seno.

Cosa ne pensi di questo cosplay? Credi che Radish e Goku sarebbero andati d'accordo che entrambi fossero cresciuti sulla Terra o sul pianeta Vegeta? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

