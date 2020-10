Dragon Ball Z: Radish viene sgridato da Chichi mentre fa lo zio in una divertente fan art

Il rapporto tra Radish e Gohan, ovvero zio e nipote, potremmo dire che non è stato dei migliori. Appena il saiyan mise piede sulla Terra in Dragon Ball Z per ritrovare il fratello perduto e coinvolgerlo nella causa della sua razza, provò a minacciarlo e ricattarlo in cambio della salvezza del piccolo Gohan.

Ovviamente sappiamo tutti com'è andata: Goku e Piccolo si allearono per salvare Gohan, il bambino fu comunque utile nella lotta contro Radish e alla fine il fratello maggiore del protagonista di Dragon Ball venne ucciso. Da lì, Radish non si è mai fatto più rivedere. Ma il fan Fenyo_n ha deciso di provare a replicare le atmosfere e il tratto di Dragon Ball per far vedere ai fan come sarebbe stata la vita se lo zio si fosse comportato in modo più amorevole.

Nella fan art in basso vediamo Radish a casa di Goku con dei regali nella mano sinistra, ma è preoccupato per le sgrida di Chichi che lo sta rimproverando, probabilmente perché la sua presenza e i suoi regali distoglierebbero Gohan dagli studi. Il bambino è infatti intento a scrivere qualcosa su un foglio nell'angolino in basso a destra dell'immagine.

Radish riuscirebbe a superare l'ira di Chichi e dare i suoi regali a Gohan? Non lo sapremo mai, a meno che in Dragon Ball Super non si decida di far tornare Radish sotto questa nuova versione più di famiglia. Alcuni fan hanno di recente giocato molto col personaggio di Radish dandogli un restyling, mentre qualcun altro ha invece ipotizzato un Gohan cresciuto dallo zio invece che da Piccolo.