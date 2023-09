Dragon Ball Z raggiunge anche il McDonald's con una collaborazione speciale

Che Dragon Ball sia uno dei franchise più popolari di anime e manga al mondo, non è una novità. Questa serie ha ispirato molti degli shonen moderni ed è destinato a continuare a influenzare numerose opere. McDonald's ha avuto la lungimirante idea di collaborare con il brand per decorare i propri menù e offrire dei regali ai clienti.

Non è la prima volta che McDonald's collabora con gli anime. In Nordamerica è stata condivisa una bellissima pubblicità con un richiamo all'opera The Devil is a Part-Timer. Il diavolo protagonista della serie lavora proprio in un fast-food simile al Mc, chiamato MgRonald's.

Non solo, nelle ultime settimane sono diventate virali delle pubblicità in stile anime di McDonald's Japan che mostrano una famiglia e un gruppo di amici mangiare gli iconici prodotti del brand. I video sono così adorabili a tal punto che i fan all'estero vorrebbero assolutamente vederli anche nelle televisioni nei loro paesi!

Con quest'ultima collaborazione ci spostiamo in Taiwan. Il McDonald's ha voluto stipulare un accordo con il franchise di Dragon Ball, offrendo ai propri clienti non solo bicchieri e buste decorati con gli iconici personaggi dell'anime ma anche regalando delle carte collezionabili.

La pubblicità recita così: "I fan di Dragon Ball potranno collezionare queste 18 carte dei personaggi più popolari e finalmente esprimere un desiderio al drago! Sono presenti i classici personaggi di Dragon Ball Z, i personaggi popolari come Goku, Dar, ecc. sono tutti maestosi e belli da vedere! Le tre serie di carte SSR/SR/R utilizzano anche materiali diversi per aumentare il loro aspetto accattivante, tra cui stampa a caldo, effetto specchio e texture olografica."

E' disponibile anche un video promozionale per questa meravigliosa collaborazione. Non ci sa, al momento, se questa edizione McDonald's x Dragon Ball arriverà anche all'estero. Sicuramente, solo vedere che un'idea simile abbia preso vita emoziona i fan dell'opera di Akira Torimaya.