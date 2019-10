Dragon Ball Z: il rapper americano Snoop Dogg cita l'anime sul suo profilo Instagram!

Snoop Dogg, il famoso rapper statunitense, sta continuando a mostrare sui social il suo amore per Dragon Ball, la leggendaria opera di Akira Toriyama. Seguendo la scia del successo riscosso dal post di qualche settimana fa infatti, l'artista ha nuovamente condiviso una foto che lo ritrae nei panni del mercenario Tao Pai Pai.

Neanche a dirlo, il post ha ottenuto più di 250,000 mi piace e ha divertito nuovamente i fan grazie all'assurdo fotomontaggio creato dal rapper. Come potete vedere in calce infatti, Snoop Dogg si è limitato a ritagliare il suo volto da una foto per poi incollarlo senza il minimo editing sul corpo del mercenario.

Nel 2019 il rapporto tra gli anime e Instagram è cresciuto a livelli esponenziali. Dopo la citazioni a ONE PIECE del difensore del Tottenham Serge Aurier e del Papu Gomez infatti, abbiamo assistito anche ai riferimenti alle opere giapponesi da parte della società calcistica del Bayern Monaco e della scuderia di Formula 1 dell'Alfa Romeo.

Tra collezioni di vestiti, aumenti di presenze ai vari Comic-Con e assurdi record di vendita nelle sezioni fumettistiche statunitensi, possiamo ormai dire con certezza che anime e manga sono prodotti che attirano in maniera sempre maggiore l'interesse del pubblico americano.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la foto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!