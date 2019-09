Dragon Ball Z, Reddit impazzisce per questo video postato da un abilissimo giocoliere!

Dopo la conclusione di Dragon Ball Super, la serie di Akira Toriyama è tornata in grande spolvero, riuscendo a far riavvicinare fan di tutte le età. A tal proposito, l'utente Reddit samtwilt ha postato su r/OddlySatisfying un video di contact juggling, raccogliendo quasi 100.000 upvote in appena quattro giorni.

Per chi non lo conoscesse, il contact juggling è uno stile di gioco che prevede il continuo contatto di una sfera con le mani del giocoliere. La clip, visibile in calce all'articolo, mostra il giovane mentre si districa nell'utilizzo di tutte e sette le Sfere del Drago.



Con i suoi 100.000 mi piace e più di 1500 commenti, il video si è guadagnato la seconda posizione nella classifica dei post con più upvote nel mese di settembre.



La crescente popolarità di Dragon Ball ha portato recentemente alla partnership con Uniqlo e alla creazione di una nuova serie di giocattoli dedicati, a testimonianza dell'amore che ancora oggi gli appassionati provano verso Goku & Co. A questo punto, sembra ormai impossibile non pensare all'uscita di un'ipotetica nuova serie su Dragon Ball, visti anche gli incassi stellari riscossi dal film Dragon Ball Super: Broly.



E voi cosa ne pensate? Vorreste un'altra serie tratta dall'opera di Toriyama? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro qui sotto!