Dragon Ball Z: in regalo il Calendario dell'Avvento Ufficiale 2022

La tradizione del Calendario dell'Avvento nasce in paesi nordici come l'idea di rallegrare i bambini durante il periodo di attesa che precede il Natale e con Dragon Ball Z tornare bambini è un attimo.

Tra i 5 migliori momenti di Dragon Ball Z del nostro speciale, due sono colti dalla Saga di Majin Bu. Se il malvagio demone nato dalla magia di mago Bibbidy attendeva senza pazienza l'opportunità di scontrarsi con Gotenks, i fan più accaniti di Dragon Ball potranno impreziosire il conto alla rovescia per il Natale, non con una maxi clessidra con sabbia verde, ma, stampando il contenuto del tweet ufficiale reperibile sotto la notizia.

"Da oggi è Dicembre!", recita il suddetto. L'immagine, in altissima definizione, è in formato verticale. Se in alto a sinistra una classica tabella riporta numero e giorni dalla S di Sunday alla S di Saturday, quanto balza all'occhio è un grande classico delle illustrazioni di Akira Toriyama per Dragon Ball Z. Si tratta dell'artwork per la cover di Dragon Ball Perfect Edition numero 29, collana che in Italia fu edita da Star Comics nel 2008 e caratterizzata da un grande formato, tavole e copertine inedite.

Apprezzate questa idea? Nel frattempo si segnala che nell'animeban di Super Hero Toriyama parla di Z.