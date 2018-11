Dragon Ball Z: le repliche di questa settimana ci mostreranno la forza di Majin Bu

Sta per iniziare una gustosa settimana di repliche di Dragon Ball Z, in quanto le prossime puntate che andranno in onda sulla rete televisiva Mediaset Italia 2 ci mostreranno il terrificante Majin Bu affrontare uno dopo l’altro tutti i potenti Saiyan nati dalle matite del geniale Akira Toriyama.

Di seguito vi proponiamo i titoli, le trame e gli orari di messa in onda delle dieci puntate di Dragon Ball Z che verranno trasmesse a partire da domani sera.

Dragon Ball Z - Episodio #236 - VEGETA CONTRO MAJINBU



Data: lunedì 12 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45

lunedì 12 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45 Trama: "Majinbu e Vegeta cominciano a combattere e sebbene all'inizio la forza strepitosa del principe dei Sayan sembra mettere ko il grosso genio rosa, dopo qualche minuto di lotta, tutti compreso vegeta si rendono conto che forse Majinbu e' veramente indistruttibile come dice Babidi. Infatti, dopo che un colpo energetico di vegeta, Majinbu si ricompone come se niente fosse e passa al contrattacco. Prima provoca un'enorme esplosione e poi intrappola vegeta, legandolo e bloccando ogni suo movimento. Il Sayan e' in serio pericolo e Junior, che insieme agli altri sta assistendo alla scena, pensa che ormai non ci siano piu' speranze. Ma a questo punto interviene il piccolo Trunks che, vedendo suo padre in difficolta', si trasforma in super Sayan e vola in suo aiuto."

Dragon Ball Z - Episodio #237 - IL CAMBIAMENTO DI VEGETA



Data: lunedì 12 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15

lunedì 12 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15 Trama: "Trunks e Goten corrono in aiuto di vegeta e riescono momentaneamente a liberarlo dalle grinfie di Majinbu, che viene scaraventato lontano da un colpo del piccolo Trunks. Una volta rimessosi in piedi, il principe dei Sayan prende una decisione: combattere da solo contro Majinbu e rischiare il tutto per tutto pur di distruggerlo; ma questa volta non lo fara' per il puro gusto di combattere ma per salvare e proteggere le persone a cui vuole bene..."

Dragon Ball Z - Episodio #238 - L'INCUBO NON HA FINE



Data: martedì 13 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45

martedì 13 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45 Trama: "Vegeta sviluppa un'onda energetica gigantesca che provoca un cratere enorme e distrugge Majinbu, facendolo in mille pezzi. Purtroppo l'incubo non e' ancora terminato: quando Junior si reca sul posto dell'esplosione per vedere che cosa e' successo, ecco che i milioni di frammenti di Majinbu si ricompongono, andando a formare nuovamente il terribile mostro rosa! Persino Babidi e' ancora in vita, salvatosi grazie alla sua barriera di protezione..."

Dragon Ball Z - Episodio #239 - AL PALAZZO DEL SUPREMO



Data: martedì 13 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15

martedì 13 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15 Trama: "Junior e Crili arrivano al palazzo del supremo; qui Trunks e Goten vengono messi a letto da Popo che assicura una pronta guarigione. Dende dice di aver percepito la forza cattiva di Majinbu ma non sa predire con esattezza quello che accadra' sulla terra. Anche lui, come Junior, non riesce a sentire l'aura di Gohan..."

Dragon Ball Z - Episodio #240 - UNA NUOVA SPERANZA DI SALVEZZA



Data: mercoledì 14 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45

mercoledì 14 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45 Trama: "Al palazzo del Supremo, Goku spiega a tutti che ci sarebbe una possibilita' di distruggere il potentissimo Majinbu. Alcuni guerrieri gli hanno infatti spiegato una tecnica molto particolare, quella della fusione, simile all'assimilazione avvenuta fra Junior e Nail sul pianeta Namecc, quando si combatteva contro freezer. In pratica, due guerrieri della stessa specie, con forza e caratteristiche fisiche simili, possono unirsi e diventare cosi' un essere potentissimo, moltiplicando all'estremo le proprie capacita'. Una nuova speranza di salvezza si accende nei cuori dei nostri amici!"

Dragon Ball Z - Episodio #241 - MAJINBU HA FAME



Data: mercoledì 14 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15

mercoledì 14 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15 Trama: "Al palazzo del supremo, Chichi, Bulma, Videl e gli altri apprendono con grande tristezza che Vegeta e Gohan sono spariti per colpa di Majinbu. Junior dice a Goku di cominciare l'allenamento di Goten e Trunks per insegnare loro la tecnica della fusione, ma proprio in quel momento Babidi dalla terra utilizza una magia per parlare con loro. Li informa che se Junior, Goten e Trunks non escono subito allo scoperto, lui e Majinbu distruggeranno tutto il pianeta, trasformando gli esseri umani in caramelle o dolci per saziare la fame del grosso mostro rosa..."

Dragon Ball Z - Episodio #242 - LA LEZIONE COMINCIA



Data: giovedì 15 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45

giovedì 15 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45 Trama: "Mentre Babidi e Majinbu partono verso nuove citta', pronti a distruggere ogni cosa, al palazzo del Supremo i due piccoli Sayan, affamati, svuotano mezza dispensa finche' Popo non li trova. Avendolo scambiato per un nemico, i due cominciano a lottare contro di lui, ma fortunatamente interviene Goku. Dopo aver spiegato loro la situazione si prepara per insegnare ai piccoli la tecnica della fusione."

Dragon Ball Z - Episodio #243 - LA LEGGENDARIA SPADA Z



Data: giovedì 15 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15

giovedì 15 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15 Trama: "Sul pianeta di Kaio Shin, Gohan si appresta ad estrarre la leggendaria spada z. Con uno sforzo incredibile, il Sayan riesce a toglierla dalla roccia in cui e' stata imprigionata per anni, ma per il momento non sembra essere diventato cosi' potente come Kibith aveva predetto..."

Dragon Ball Z - Episodio #244 - LA CITTA' DELL'OVEST E' IN PERICOLO



Data: venerdì 16 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45

venerdì 16 novembre 2018, ore 20:20 - 20:45 Trama: "La mamma di Idasa e Ikose decide di riferire a Babidi che Trunks abita nella citta' dell'ovest e che dovrebbe prendersela con gli abitanti di quel posto, se vuole dargli una bella lezione!"

Dragon Ball Z - Episodio #245 - IL SUPER SAYAN DI TERZO LIVELLO



Data: venerdì 16 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15

venerdì 16 novembre 2018, ore 20:45 - 21:15 Trama: "Mentre Trunks arriva finalmente a casa dei nonni e si mette subito a cercare il radar cercasfere per portarlo al sicuro al palazzo del Supremo, Goku cerca di guadagnare tempo con Babidi e Majinbu e decide di mostrare ai suoi avversari i vari stadi della sua trasformazione in super Sayan."

Approfitterete di queste repliche per rivedere il sacrificio di Vegeta e la prima apparizione del Super Saiyan di terzo livello in Dragon Ball Z?