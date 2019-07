Dragon Ball Z: ecco un riassunto del panel del San Diego Comic-Con dedicato alla serie

La saga di Dragon Ball Z è quella che ha fatto esplodere la popolarità dell'opera di Akira Toriyama in tutto il mondo. In occasione del trentesimo anniversario della serie, i fan hanno potuto festeggiare con un panel dedicato al San Diego Comic-Con, con la presenza degli storici doppiatori e di un fan molto famoso.

In ordine sono arrivati sul palco: Sonny Strait, voce di Krillin, Monica Rial, interprete di Bulma, Christopher Sabat e Sean Schemmel, che hanno prestato la loro voce per i personaggi di Vegeta e Goku. I fan del football americano sono rimasti sorpresi nel trovare il giocatore degli Atlanta Falcons Mohamed Sanu, grande appassionato del manga di Akira Toriyama.

Il pubblico ha potuto fare una serie di domande ai doppiatori, per esempio un partecipante alla manifestazione ha chiesto qual'è stata la prima impressione che hanno avuto dell'anime: la prima a rispondere è stata la doppiatrice di Bulma, che ha raccontato di aver visto le puntate di Dragon Ball Z in Spagna, insieme al fratello che non conosceva la lingua iberica. Per questo lei doveva fare da interprete dei personaggi, esperienza che l'ha aiutata molto durante il casting della serie. Sean Schemmel, differenziandosi dal protagonista di Dragon Ball, ha risposto di essere rimasto molto confuso dalla trasformazione in Super Saiyan, chiedendosi come urlare più forte avrebbe dovuto aiutarlo ad aumentare la forza. È comunque contento di aver finalmente capito come funziona l'upgrade dei Saiyan.

L'impatto che la serie ha avuto sul mondo dell'animazione e su quello televisivo più in generale è stato immenso, tanto che uno dei primi script di Dragon Ball Z è finito all'asta.

Se ancora non lo avete visto, vi consigliamo questa stupenda fan art di Cell in versione samurai, siamo sicuri che rimarrete anche voi molto colpiti.