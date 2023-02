Dragon Ball Z: il riassunto della saga degli Androidi, dal ritorno di Freezer al Cell Game

Un anno la distruzione del pianeta Namecc e l’epico scontro tra Goku e Freezer, l’Imperatore Galattico arriva sulla Terra intenzionato a vendicarsi. Appare però un ragazzo, che trasformandosi in Super Saiyan riesce ad ucciderlo con estrema facilità. Ha così inizio la saga degli Androidi, terzo grande arco narrativo di Dragon Ball Z.

Poco dopo fa il suo ritorno Son Goku, sopravvissuto alla fine di Namecc e accolto sul pianeta Yardrat dove ha appreso diverse tecniche, tra cui la trasmissione istantanea. Il misterioso ragazzo si rivela Trunks, figlio di Bulma e Vegeta, che ha viaggiato nel tempo per avvertire Goku dell’arrivo, nell’arco di tre anni, dei potenti androidi creati dal Dr. Gelo. Inoltre, è giunto nella linea temporale dei protagonisti per consegnare a Goku una medicina che potrebbe salvarlo da una grave malattia cardiaca che si manifesterà prima dell’entrata in scena degli antagonisti.

A conoscenza del luogo e del momento in cui gli Androidi inizieranno a seminare terrore, Goku e compagni iniziano ad allenarsi duramente. Per primi, nella città del Sud, appaiono gli Androidi 19 e 20 che riescono a tenere testa a Tenshinhan e Yamcha, uccidendo quest’ultimo. Dopo la sconfitta di C-19, il Dr. Gelo attiva C-17 e C-18, estremamente potenti. Mentre Ginger Town è rimasta senza abitanti a causa di una losca creatura, gli androidi sono in viaggio verso la casa di Goku.

Piccolo intercetta la creatura che ha ucciso migliaia di persone. Si tratta di Cell, la creazione perfetta di Gelo, che grazie ad un colpo del Sole, riesce a fuggire. Considerata la presenza di questa nuova minaccia, Goku decide di allenarsi con Gohan nella Stanza dello Spirito e del Tempo. Nel mentre Piccolo e gli altri cercano di affrontare gli androidi, che vengono assorbiti da Cell, il quale raggiunge nuove, e molto più potenti, trasformazioni, arrivando persino alla forma perfetta.

Svariati scontri con Trunks, Vegeta e gli altri, portano Cell a voler organizzare un torneo di arti marziali dove potrà fronteggiare i migliori combattenti della Terra. Prima dell’inizio della competizione, Goku chiede ai Namecciani sopravvissuti di mandare uno di loro sulla Terra, per diventare il nuovo Dio e creare così le sfere del drago. Viene scelto Dende, e pochi giorni dopo tutti si recano all’arena del Cell Game.

Dopo un patetico tentativo da parte di Mr. Satan, Goku sale sul ring dove si scatena contro Cell, valutando con attenzione la potenza dell’avversario. Il Saiyan si ritira, affaticato, lasciando la responsabilità al guerriero più potente secondo lui: suo figlio Gohan. Interessato a scoprire il motivo di tale scelta, Cell provoca Gohan, arrivando addirittura a minacciare gli altri per vedere il suo vero potenziale. In un tentato sacrificio eroico, C-16 viene brutalmente eliminato da Cell. La morte dell’androide fa perdere ogni controllo a Gohan, il quale si trasforma in Super Saiyan 2.

La potenza di Gohan è elevatissima, e il giovane Saiyan riesce ad assorbire ed evitare con facilità gli attacchi di Cell. Colpendolo allo stomaco, Gohan riesce a liberare C-18, indebolendo Cell. Cell decide quindi di farsi esplodere, e la situazione viene risolta da Goku, che dall’aldilà usa il teletrasporto per salvare la Terra un’altra volta. Tuttavia, il nucleo dell’androide è sopravvissuto, e Cell torna più potente che mai.

La saga degli Androidi, raccontata dal capitolo 330 al 420, si conclude con la sconfitta definita di Cell grazie ad una potente Kamehameha Padre-Figlio, lanciata da Gohan e Goku. Grazie ai desideri del dio drago, tutte le vittime di Cell tornano in vita, e C-17 e C-18 vengono privati delle bombe presenti nei loro corpi.