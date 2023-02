Dragon Ball Z: il riassunto della saga di Freezer, dall'arrivo su Namecc all'epico scontro

Il confronto con i Saiyan , Vegeta e Nappa, ha stravolto le vite di Son Goku e compagni. La morte di Piccolo, e di conseguenza di dio, ha lasciato la Terra senza sfere del drago, ma ne esistono di più potenti sul pianeta Namecc, scelto come nuova destinazione dei protagonisti. Ha così inizio la saga di Freezer.

Bulma, Crilin e Gohan partono a bordo di una navicella spaziale, e dopo varie vicissitudini legate a incontri casuali nello spazio aperto, e al tranello di alcuni alieni che si fingono namecciani, arrivano nel luogo prefissato. Anche Vegeta giunge su Namecc con un Attack Ball, intenzionato a recuperare le sfere prima di Freezer.

L’Imperatore, però, grazie a Dodoria e Zarbon, è già in possesso di alcuni degli artefatti, e poco prima di impossessarsi della quinta sfera, sulla Terra assistiamo al risveglio di Goku, che parte immediatamente per riunirsi ai compagni. Dopo aver ucciso Dodoria, Vegeta massacra alcuni namecciani per impossessarsi di una delle sfere, e affronta anche Zarbon, venendo facilmente sconfitto.

Goku si allena sulla navicella, l’anziano saggio di Namecc risveglia i poteri sopiti di Gohan e Crilin, e sul pianeta di Re Kaioh Yamcha, Tenshinhan, Jiaozi e Piccolo si allenano duramente. Nel frattempo, Vegeta riesce a uccidere Zarbon, per poi prendere le sfere recuperate dai protagonisti e nasconderle. Poco dopo l’arrivo della squadra Ginew, unità d’élite al servizio di Freezer, Goku atterra su Namecc. Nonostante la squadra metta in difficoltà i protagonisti, Goku riesce facilmente ad avere la meglio su tutti, escluso il capitano Ginew che si dimostra molto abile.

Dopo vari scambi di colpi e di corpi, Ginew viene sconfitto, e Goku è sfinito. Vegeta riesce a sconfiggere Jeeth, ponendo così fine alla minaccia della squadra Ginew, e quando il Saiyan decide di riposarsi dopo aver messo in salvo Goku, Dende, Crilin e Gohan evocano il drago Polunga.

Grazie a due desideri Piccolo, e anche il Dio della Terra, torna in vita venendo poi teletrasportato su Namecc. Vegeta cerca di raggiungere il drago, ma poco prima di esprimere il desiderio di diventare immortale, Polunga scompare per la morte del Capo Anziano. Sul posto arriva anche Freezer, che scatena i propri poteri, e trasformazioni, contro i protagonisti, mettendo in difficoltà persino Vegeta e Piccolo unito a Nail.

Quando Freezer è ormai deciso a dare il colpo di grazia al Principe dei Saiyan, arriva Son Goku a salvare Vegeta. Nonostante faccia affidamento sui suoi recenti miglioramenti, Goku rimane nettamente inferiore all’avversario. Prova quindi a investire Freezer con la sfera Genkidama, e il piano riesce grazie alle distrazioni create da Piccolo, Gohan e Crilin.

Preoccupato per le sorti del pianeta, Goku chiede a Gohan e Crilin di tornare sulla Terra. Freezer, però, uccide Crilin, causando la prima, storica, trasformazione di Goku nel leggendario Super Saiyan. Inizia quindi l’epico scontro che apre l’ultima fase dell’arco narrativo.

Sulla Terra, Popo evoca il Dio Drago per far tornare in vita tutti i namecciani, tra cui il Capo Anziano, per poter usare l’ultimo desiderio di Polunga, e trasportare tutti sulla Terra. Al momento del desiderio, Goku decide invece di rimanere su Namecc, ormai destinato alla distruzione, deciso ad affrontare l’Imperatore Galattico.

La saga di Freezer, raccontata dal capitolo 292 al 329, si conclude con l’esplosione di Namecc, e la presunta morte di Freezer. Mesi dopo i protagonisti si riuniscono per far tornare in vita Goku, scoprendo che il Saiyan è sopravvissuto alla distruzione del pianeta.