Dragon Ball Z: il riassunto della saga di Majin Bu, ultima della serie Z

Anni dopo la sconfitta di Cell, la pace regna sulla Terra, e Gohan si diverte a passare le giornate tra i banchi di scuola e gesta da supereroe. Intanto viene organizzato un nuovo Torneo Tenkaichi, al quale prenderanno parte nuovi nemici, anticipando la più grande minaccia per l’umanità. Ha così inizio la saga di Majin Bu, ultima di Dragon Ball Z.

Gohan stringe amicizia con Videl, figlia di Mr. Satan, la quale lo convince a prendere parte al torneo. Tutti si allenano duramente, e il giorno della competizione Goku torna sulla Terra dall’aldilà. Al torneo si trovano molti volti nuovi, tra cui Kaioshin, Kibith, Spopovich e Yamu.

Nonostante la preparazione al fianco di Gohan, Videl trova molte difficoltà a fronteggiare Spopovich. L’energumeno si rivela, come Yamu, parte di un piano per assorbire l’energia dai migliori combattenti. Soddisfatti dei risultati dopo aver preso l’energia di Gohan, i due villain si allontanano dal torneo, seguiti dai protagonisti. Entra in scena il malvagio Babidy, figlio del mago Bibbidy che creò Majin Bu. Intenzionato a vendicare il padre, ucciso da un Kaioshin, Babidy vuole liberare la malvagia creatura, e per farlo ha bisogno di molta energia.

Mentre C-18 vince il Torneo Tenkaichi, sull’astronave di Babidy i guerrieri Z cercano di avvicinarsi all’antagonista, fronteggiando potenti avversari come Darbula, il signore degli inferi. Ormai vicino all’obiettivo, Babidy riesce a controllare Vegeta. Riemerge l’orgoglio Saiyan, e il Principe decide di affrontare Goku. L’energia scaturita dalla battaglia permette a Babidy di liberare Majin Bu.

Nonostante l’apparenza, la creatura uccide facilmente Darbula, e manda al tappeto Gohan e Kaioshin. In un gesto estremo Majin Vegeta decide di sacrificarsi per distruggere definitivamente Majin Bu con la Final Explosion. Sfortunatamente però, il nemico sopravvive, lasciando i protagonisti intenti ad allenarsi, con Goten e Trunks pronti ad apprendere la danza di Metamor e Gohan sul pianeta dei Kaiohshin.

Majin Bu e Babidy tornano a minacciare la Terra, per questo Goku interviene, e trasformandosi in Super Saiyan 3 riesce a tenere testa al mostro rosa. Convinto dal protagonista ad aspettare il ritorno di Piccolo, Trunks e Goten, ricercati da Babidy, il mago continua a dare ordini a Bu, che stufo di essere comandato, lo uccide.

Ormai libero, Majin Bu si separa dalla sua parte malvagia, Evil Bu, che riesce a contrastare uno degli attacchi e ad assorbire così l’energia del Bu originale. La nuova creatura, Super Bu vuole combattere ad ogni costo, e si dirige verso il Tempio di Dio, dove può finalmente affrontare Gotenks. Trasformatosi in Super Saiyan 3, la fusione sfoggia una nuova tecnica, il Super Ghost Kamikaze Attack, riuscendo a ridurre in tanti pezzi Super Bu.

Piccolo decide così di rinchiudere il nemico nella Stanza dello Spirito e del Tempo e distruggere la porta. Tuttavia, una volta rigenerato, Bu scatena un urlo così potente da aprire un varco tra le due dimensioni, tornando sulla Terra. La situazione è critica, ma Gohan ha finito il suo addestramento ottenendo il Potenziale Liberato. Nemmeno la sua forza riesce però a superare l’astuzia di Bu, che avendo assorbito Gotenks e Piccolo si dimostra ancora una volta superiore.

Goku, quindi, grazie agli orecchini Potara ricevuti in dono da Kaioshin il Sommo, si teletrasporta sulla Terra, e chiede a Vegeta di unirsi per fermare Bu. Dopo un incredibile scambio di colpi, Vegeth si lascia assorbire nel corpo della creatura per distruggerla dall’interno e liberare i compagni. Bu si accorge di quanto sta avvenendo nel suo corpo, e raggiunge una nuova forma: Kid Bu, la sua forma originaria, che sconfisse tre Kaiohshin.

Goku e Vegeta intervengono immediatamente, ma Kid Bu lancia una sfera distruttiva contro la Terra. Il pianeta è destinato ad una terribile esplosione, e i combattenti vengono portati da Kibitoshin sul pianeta dei Kaiohshin, dove i Saiyan saranno liberi di affrontare Bu. Grazie alle sfere del drago di Neo Namek, la Terra si riforma e i suoi abitanti tornano in vita, e Vegeta chiede loro di sollevare le mani per mandare energia. Goku sta infatti preparando la più potente Sfera Genkidama della serie, trasformandosi in Super Saiyan per distruggere definitivamente Kid Bu.

La saga di Majin Bu, raccontata dal capitolo 421 al 516, si conclude con la pace ristabilita sulla Terra, e il saluto di Son Goku dopo un salto temporale di dieci anni.