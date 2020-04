Dragon Ball Z: quanti di voi ricordano questo inaspettato omaggio a ONE PIECE?

Dragon Ball e ONE PIECE, due dei più grandi colossi dell'intrattenimento giapponese di tutti i tempi. Molti fan ricorderanno sicuramente lo storico crossover "Dream 9" del 2013, ma in quante altre occasioni i due anime hanno interagito l'uno con l'altro? Probabilmente a qualcuno di voi sarà sfuggito, ma l'ultimo crossover non è poi così lontano.

Nella prima parte del film del 2015 Dragon Ball Z: La resurrezione di F infatti, viene mostrata una scena in cui Crilin risponde al telefono, per l'occasione personalizzato con una suoneria che risulterà decisamente familiare a tutti i fan dell'opera di Eiichiro Oda. Come potete vedere in calce infatti, il Guerriero Z scelse una versione strumentale di We Are, la prima, storica Opening di ONE PIECE.

Dragon Ball e ONE PIECE del resto sono sempre stati prodotti dai ragazzi di Toei Animation, e secondo gli ultimi report finanziari entrambe le opere hanno fatto guadagnare diverse centinaia di milioni allo studio di animazione negli ultimi anni. Non è la prima volta che Toei nasconde qualche easter egg nei suoi anime, e la noia da quarantena ha spinto qualche fan a rispolverare alcuni dei più noti.

E voi cosa ne pensate? L'avevate notato? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste in attesa di nuovi episodi di Dragon Ball invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro video riepilogo su Dragon Ball Super 2.