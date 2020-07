Dragon Ball Z: ricordate la bomba sexy Marion? Ecco un cosplay bombastico di Fabibi

Akira Toriyama ha inserito tanti personaggi nel manga di Dragon Ball, che in versione anime sono stati presentati nell'omonima prima serie e in Dragon Ball Z. Ma in alcuni frangenti non sono mancati degli episodi filler o dei mini archi narrativi che introducevano personaggi originali. Ricordate ad esempio l'intera saga di Garlic Junior?

Durante quest'arco, Crilin riuscì a trovarsi una fidanzata: la tonta ma sexy Marion. Con lunghi capelli blu che ricordano lo stesso colore di quelli di Bulma, un corpo esplosivo, un carattere infantile e fin troppo spensierato, la ragazza si trovò invischiata nelle pericolose vicende che avvennero in Dragon Ball Z, anche se naturalmente riuscì a cavarsela indenne. Apparì solo in quella saga e, pur non essendo il personaggio femminile più di spicco, in tanti la ricordano ancora.

E Marion ritorna di fronte ai fan di Dragon Ball Z grazie alla cosplayer Fabibi. Vi abbiamo già presentato alcune delle sue realizzazioni proprio a tema Dragon Ball, dove ha interpretato prima una Bulma maggiorata e poi una sexy Videl. Stavolta si concentra proprio su un cosplay di Marion in costume giallo come potete vedere nella galleria in basso tratta dal suo account Instagram. Secondo voi Crilin ha fatto bene a lasciarla andare e a stare con C18?