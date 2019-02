Dragon Ball Z: ricordate Prillin, la Fusion tra Piccolo e Crillin?

Che sia nel manga o nell'anime di Dragon Ball Z, tutti ricordiamo la saga di Majin Bu. L'arco narrativo, tra le altre cose, introdusse il concetto di Fusion e fece esordire guerrieri come Gotenks e Vegeth. Molti non sanno, però, che Akira Toriyama ci mostrò anche il risultato della Fusion tra... Piccolo e Crillin!

Se ricordate, infatti, il terrestre e il namekiano simularono la danza Metamor per dare un'ulteriore dimostrazione a Goten e Trunks su come effettuare correttamente l'unione. Grazie alla 272esima installazione della rassegna Quasi tutte le opere di Akira Toriyama, un'iniziativa promossa dal sito ufficiale del franchise, ora sappiamo che aspetto avrebbe avuto il guerriero se la Fusion fosse stata completata correttamente.

Il combattente scaturito dall'unione di Piccolo e Crillin si sarebbe chiamato, ovviamente, Prillin, e ci fu mostrato da Toriyama in uno speciale inserto di Weekly Shonen Jump che spiegava ai fan del franchise il corretto funzionamento della Fusion, la tecnica portentosa che Son Goku insegnò ai bambini saiyan per addestrarli alla lotta contro Majin Bu.

Quella di Prillin non è la sola Fusion what if emersa in questi giorni: proprio poche ore fa vi mostravamo finanche la donna che scaturirebbe dalla più improbabile delle Fusion, quella tra Bulma e Chichi - mogli, rispettivamente di Vegeta e Goku.

Quali altre Fusion tra personaggi di Dragon Ball vorreste vedere? Vero è che prodotti come i videogiochi Dragon Ball Fusion e Super Dragon Ball Heroes ormai lasciano poco spazio alla fantasia...