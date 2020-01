Dragon Ball Z: ricordate l'esilarante doppiaggio portoghese di Ginew?

L'anime di Dragon Ball Z è una vera e propria icona culturale, che ha forgiato numerose generazioni di appassionati dell'opera di Akira Toriyama. La serie è stata doppiata in diverse lingue, ma in una in particolare ha regalato una perla vocale che è lecito riproporre.

La clip contenuta nell'articolo mette in scena - in lingua portoghese - lo scontro tra Vegeta e il capitano Ginew sul pianeta di Namek, e il tono del subalterno di Freezer appare molto meno intimidatorio di quanto lo ricordassimo nella versione italiana.

Mentre Vegeta colpisce furiosamente il suo avversario, gli acuti di Ginew diventano sempre più intensi, trasformando il clima sostenuto dello scontro in un vero e proprio momento di comicità. Naturalmente chi non avesse familiarità con il doppiaggio portoghese troverà l'interpretazione di Ginew decisamente sopra le righe, ma proprio grazie a questa si è conquistato la simpatia dei numerosi fan di Dragon Ball sparsi per tutto il mondo.

Nella saga di Namek, Ginew era considerato lo scagnozzo più forte di Freezer. Possiede un carattere feroce e spietato, mascherato dal suo comportamento molto spesso scanzonato, che si esprime in pose buffe e balletti per presentare il suo nome e quella della squadra al proprio nemico.

Voi che ne pensate? Conoscevate questo esilarante doppiaggio o lo avete scoperto per la prima volta?

Trunks si veste da Samurai in una delle action figure più belle di sempre. Come sarebbero i migliori momenti di Dragon Ball Z vissuti in prima persona?