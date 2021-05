Dragon Ball Z: quale sarebbe il risultato della Fusione Potara tra Goten e Trunks?

Tra i personaggi di Dragon Ball quelli con il maggiore potenziale, complice anche la giovane età con la quale hanno sbloccato il Super Saiyan, sono senza alcun dubbio Goten e Trunks, i figli rispettivamente di Goku e Vegeta. Durante la serie di "Z" Toriyama aveva affidato loro un prezioso ruolo, scemato tuttavia molto presto.

Allo stato attuale delle cose, infatti, sono emerse pesino problematiche sulle loro età in Dragon Ball Super, buchi narrativi che fortunatamente nulla hanno a che vedere con la questione della coda saiyan. Ad ogni modo, durante la Saga di Majin Buu, il sensei aveva affidato ai due giovani eroi la sfida contro il micidiale villain, combattimento che purtroppo si risolse a loro sfavore.

All'epoca, infatti, i due combatterono la creatura rosa grazie alla Fusion, tecnica insegnata loro da Goku. Ma quale sarebbe il risultato della fusione tra Goten e Trunks con gli orecchini potara? Un artista, un certo Millersaidsaidsaid, ha condiviso qualche tempo fa la propria interpretazione della fusione potara tra i due, risultato che potete ammirare in calce alla notizia. Non sappiamo dirvi con esattezza un eventuale nome dell'individuo in questione, dal momento che si tratta di un personaggio non canonico, ma per la community è identificabile come Trunten.

E voi, invece, avevate mai provato ad immaginare l'aspetto di una fusione potara tra i due giovani saiyan? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.