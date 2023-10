Dragon Ball Z: ritorna Ireza in un cosplay, ecco la compagna di classe di Gohan

Ci sono tanti personaggi apparsi nel corso di Dragon Ball. Il manga di Akira Toriyama, dopotutto, è stato in pubblicazione per ben undici anni su Weekly Shonen Jump, senza contare poi un anime che ha inserito qualche episodio filler qua e là e dei film che, seppur non canonici, hanno introdotto masse di personaggi amati ancora oggi.

La prima apparizione di Bulma e Goku è memorabile, ma lo è anche quella di altri protagonisti. Tuttavia, molto spesso vengono dimenticati dei personaggi minori che appaiono per pochi capitoli o episodi. Una situazione sicuramente naturale, anche se poi ci sono figure che riescono a uscire da questa logica e a sovrarappresentarsi. Un esempio?

Quando Gohan andò al liceo a Satan City, una delle sue compagne di classe era Videl. La figlia di Mr. Satan diventerà la sua futura moglie, ma in quella classe c'erano altri allievi che non in tanti ricordano. Tra questi c'è la giovane Ireza, talvolta conosciuta anche come Eraza, una ragazza dai capelli biondi molto corti e dal fisico sicuramente attraente. Ireza non appare più di tanto in Dragon Ball, eppure ogni tanto sbuca qualche cosplay su di lei. A presentarla adesso ci pensa Fabibi, la cosplayer cilena, in questo scatto disponibile in basso.

Su Instagram ha caricato questo cosplay di Ireza a Satan City, in qualche giardino dove magari sperava di darsi appuntamento con Gohan. Peccato però che sia stata Videl ad aggiudicarselo. E voi vi ricordavate di questo personaggio? E a proposito di quest'ultima, ecco un cosplay di Videl con il primo outfit usato nella serie.