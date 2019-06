Dragon Ball Z, il ritorno di Trunks del Futuro a casa in una meravigliosa illustrazione

La vita di Trunks del Futuro non è stata delle più semplici, vittima di un suo presente che lo ha via via privato dell'affetto delle persone a lui care. Dragon Ball Z, infatti, conobbe la risoluzione della sua storia nell'arco narrativo dedicato agli androidi, dopo gli avvenimenti del suo futuro presentanti nell'omonimo film del franchise.

"La storia di Trunks", era questo il titolo del lungometraggio che narrava la storia del giovane figlio di Vegeta, catapultato in un universo dove la malattia aveva stroncato Goku, mentre C-17 e C-18 avevano eliminato il resto dei suoi amici. Insieme a Gohan, i due Saiyan avevano tentato quella strenua e disperata resistenza al fine di porre fine a un male durato sin troppo a lungo, tuttavia fallendo e costringendo il neo Super Saiyan Trunks a rifugiarsi nel passato, per impedire che gli avvenimenti del suo tempo potessero avverarsi nuovamente.



Così, dopo una serie di peripezie, i nostri eroi riunitosi sono riusciti a risolvere la situazione, conclusasi con l'eliminazione di Cell nel futuro, ultimo vero passaggio per ristabilire la pace nel presente di Trunks. Ed è proprio al momento in cui tutto ebbe fine che fenyo_n, un appassionato di Dragon Ball Z, ha deciso di dedicare la sua ultima illustrazione, rappresentando con assoluta meticolosità l'abbraccio tra Bulma e suo figlio, sancendo definitivamente una saga orribile e, a tratti, spietata. Lo stile dell'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, non può non ricordare quello di Toriyama, con un'attenzione al tratto ancor più marcata ed elegante.

A proposito di illustrazioni risalenti all'arco narrativo degli androidi, non potete non osservare la rappresentazione di Gohan ragazzo con lo stile di Naohiro Shintani, il character designer che starebbe lavorando al sequel di DB Super. E voi, invece, cosa ne pensate della tenera fan-art di fenyo_n?