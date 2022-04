Dragon Ball Z, il ritrovamento della macchina del tempo in una figure da oltre 1000 euro

Dragon Ball Z è un'opera che ha influenzato migliaia di opere e, ancora oggi, continua ad essere uno dei titoli più proliferi e popolari della cultura nipponica. Non c'è da stupirsi, dunque, se il franchise è caratterizzato da un merchandising ricco oggetti in edizione limitata.

Sono in tante le compagnie che collaborano con la saga, sia tra fast food nazionali che con brand più popolari come il colosso dell'abbigliamento Adidas. Ma tra i fenomeni più in voga in termini di merchandising spiccano i modellini in scala, alcuni dei quali veri e propri pezzi da collezione. Tsume Art Studio, infatti, è tornato a lavorare su Dragon Ball con una proposta davvero particolare.

L'azienda ha voluto realizzare una statuetta dalle dimensioni di 65x63x72 (in cm), la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, dedicata a Trunks del Futuro. In particolar modo, lo studio ha voluto rappresentare l'esatto momento in cui il saiyan scopre la macchina del tempo abbandonata sulla Terra. I preordini sono già attivi sul sito ufficiale e, con un acconto, sarà possibile prenotare l'ambiziosa figure di Tsume Art. Al momento della spedizione, attesa tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, toccherà saldare il conto per un prezzo totale che si aggira intorno ai 1100 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.