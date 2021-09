Dragon Ball Z: la russa MK Ays propone un incantevole cosplay di C18

La saga degli androidi fu portatrice di novità per Dragon Ball. Vennero introdotti i viaggi nel futuro, fu riesumato il Red Ribbon con progetti da fantascienza e arrivò una malattia incurabile che neanche Goku poteva affrontare senza preparazione. E poi arrivarono loro, gli androidi menzionati da Trunks del Futuro.

Inizialmente si presentarono due creature tutt'altro che minacciose per Vegeta e compagni. Soltanto dopo qualche episodio si presentarono quelli che sembravano i veri antagonisti di quella saga di Dragon Ball Z, ovvero i due gemelli C17 e C18. Nel corso della storia, i due vengono coinvolti in altre trame e finiscono per diventare buoni, con C18 addirittura moglie di Crilin e madre di Marron.

C18 è stata proposta in mille versioni nel corso degli anni dai fan di Dragon Ball Z, particolarmente appassionati della biondina cibernetica. La cosplayer russa MK Ays ha deciso di indossare una maglietta con maniche a righe e un giubbino di jeans per presentarsi anche lei come la donna bionda dell'anime e del manga. In basso è disponibile la foto del cosplay di C18 in primo piano che nel giro di poche ore ha superato i 20.000 like.

Sapete quanti anni hanno C17 e C18 in Dragon Ball?