Dragon Ball Z: la Saga di Majin Bu arriverà su Prime Video, ma quando?

Nel 2024 si festeggia il 40° anniversario di Dragon Ball, una ricorrenza importante che purtroppo si va a sovrapporre alla tragica scomparsa del maestro Akira Toriyama. Per celebrare l'autore e la sua opera simbolo degli shonen, Dynit Italia e Amazon hanno portato Dragon Ball Z su Prime Video.

Dal mese di novembre 2023 l'anime che ci ha accompagnati nella nostra infanzia è approdato sulla piattaforma streaming di Amazon. Di mese in mese, su Prime Video sono state aggiunte le varie saghe dell'adattamento targato TOEI Animation. La storia, però, è sul viale del tramonto.

Nelle ultime ore, su Prime Video è tornato Dragon Ball Z. Sul catalogo del servizio sono stati aggiunti ulteriori due archi narrativi, quello del Torneo delle Quattro Galassie e quello della High School. È giunto il tempo di una nuova, importante battaglia, questa volta contro uno dei villain più iconici dell'opera.

Dal 9 maggio 2024 su Prime Video arriva la Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z. Assisteremo agli eventi del 25° Torneo Tenkaichi, all'introduzione dei Kaioshin e soprattutto a quella dei malvagi Babidi e Darbula. Questo arco narrativo si compone degli episodi che vanno dal 200 al 291. Non assisteremo però a tutte queste 91 puntate. La saga verrà divisa in due parti, con l'ultima in arrivo a giugno.

