Dragon Ball Z: la Saga dei Saiyan animata in computer grafica

Dragon Ball Z è una di quelle opere senza tempo, destinate a restare per sempre immerse nella memoria degli appassionati. Per omaggiare il franchise creato da Akira Toriyama, un fan ha animato in computer grafica una delle saghe più epiche.

Solitamente i fan omaggiano la loro serie preferita con stupendi cosplay, comprando costose statuette o disegnando impressionanti fan art. Ma quello che ha fatto questo appassionato va oltre ogni immaginazione. Per rendere tributo a Dragon Ball Z, l'utente YouTube Wai Kin ha ricreato in computer grafica i momenti migliori della Saga dei Saiyan.

Nel breve ma emozionante filmato è possibile ammirare alcune delle scene più iconiche del primo arco narrativo di Dragon Ball Z: dalla morte di Goku e Radish al pianeta di Re Kaioh, per poi passare all'attraversamento del serpentone e all'arrivo sulla Terra di Nappa e Vegeta.

Il video presenta texture e paesaggi di primo livello; un esempio di come dovrebbe essere realizzato un adattamento in CG di Dragon Ball Z. L'eccelsa qualità è supportata persino dal comparto audio, in cui la mitica sigla "Cha-La Head-Cha-La" è stata remixata per adattarsi meglio ai toni del teaser. Vi piacerebbe rivedere con questo stile l'intera opera di Toriyama? Nel frattempo, godiamoci questo cosplay di Dragon Ball Z. Le vicende di un'esilarante campagna pubblicitaria sono state raccontate da uno dei doppiatori di Dragon Ball Z.