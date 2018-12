Dragon Ball Z e Sailor Moon, in vendita cosplay per... animali!

Ora chi ha un animale al proprio fianco può scegliere di vestire il suo cucciolo, cane o gatto che sia, con i vestiti del proprio anime preferito. Nel caso in questione, la Bandai ha messo in vendita prodotti legati a Dragon Ball Z e Sailor Moon.

Grazie alla collaborazione tra Bandai e il produttore di articoli per animali Petio, da marzo 2019 saranno disponibili prodotti legati ai franchise di Dragon Ball Z e Sailor Moon che permetteranno ai possessori di animali di vestirli come Goku o Usami.

Con l'arrivo della linea "Character Petio", saranno in vendita i vestiti per cosplay delle cinque guardiane lunari di Sailor Moon al costo di 3.218 yen. Un abito simile ma che non prevede la gonna, in modo tale che possa essere più facilmente indossato da un certo tipo di animali, è invece in vendita a 2.678 yen. Per quanto riguarda Dragon Ball Z, invece, la linea Character Petio prevede l'iconica tuta arancione di Goku con il carattere di Kame sul retro al costo di 2.480 yen.

Ci sono vestiti in cui l'animale può anche indossare con le due zampe anteriori, facendo sembrare che il cosplayer stia camminando su due zampe. Questo genere di abito è ispirato a Goku, Vegeta e Freezer e ognuno costa 3.218 yen. Altri prodotti inclusi nella linea sono letti a forma di cupola con il design del futon di Usagi della faccia di Luna, cuscini, giocattoli e zaini legati ai due universi di Dragon Ball Z e Sailor Moon. Tutti questi elementi appartenenti alla linea Character Petio saranno disponibili in tutti i negozi di animali da marzo 2019.