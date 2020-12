Dragon Ball Z: i Saiyan festeggiano il Natale? Ecco la risposta di Toriyama

La magia del Natale rende tutti più buoni e gentili, ci permette di tornare bambini e di riscoprire i veri piaceri dell'esistenza. Ma questo vale anche per una razza aliena il cui unico obiettivo è la conquista di altri mondi? Scopriamo la risposta del creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama.

Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia in corso, quelli che stiamo vivendo sono giorni speciali. Il Natale è la ricorrenza più attesa dell'anno, e non solo dai bambini di tutto il mondo. Ma anche i Saiyan celebrano questa festività? Oppure ne hanno una simile tutta loro? Se vi siete mai posti un quesito del genere, ecco la risposta ufficiale del maestro Toriyama.

Nel dicembre del 2017, il sensei ha risolto la questione all'interno di un'intervista della rivista giapponese Saikyo Jump. Toriyama ha chiarito che i Saiyan non celebrano né il Natale né il Capodanno, in quanto sono degli esseri individualisti nel cuore. Ma attenzione, questa non è stata l'unica ragione da lui fornita.

Il leggendario mangaka ha aggiunto che i Saiyan solitamente sono in missione in altri pianeti e dunque pur volendo non potrebbero festeggiare con i propri cari. Discorso diverso va fatto per Goku, che abbiamo visto respirare l'aria natalizia in numerose illustrazioni ufficiali. Il protagonista dell'opera, però, è cresciuto sulla Terra e questa influenza ha sconvolto le sue tradizioni.