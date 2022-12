Dragon Ball Z: l'ultimo saluto di Goku nella figure di DIDI Studio

Il finale di Dragon Ball Z ci proiettava qualche anno in là nel futuro dopo la Saga di Majin Buu, una conclusione che poneva i riflettori su una scena in particolare: l'allenamento tra Goku e Ub. Durante quella sequenza, inoltre, per la prima volta il nostro eroe appare con un outfit completamente inedito.

L'iconica divisa di Goku venne messa da parte a favore di una nuova tuta, secondo qualcuno addirittura decisamente più bella rispetto a quella passata. Si tratta dello stesso outfit che il noto protagonista indossa nel seguito non canonico del capolavoro di Toriyama, Dragon Ball GT.

A tal proposito, recentemente DIDI Studio ha voluto omaggiare l'aspetto di Goku alla fine di 'Z' attraverso un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, disponibile in due differenti versioni: una sprovvista di base, al costo di totale di 340 euro, e una soltanto con la statuetta del protagonista al costo di 290 euro. La consegna, invece, si farà aspettare un paio di mesi visto che l'azienda prevede di spedire le prime unità durante il secondo quadrimestre del 2023.

E voi cosa ne pensate dell'ultima creazione di DIDI Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.