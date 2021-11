Dragon Ball Z, sapevate che l'anime doveva essere titolato a Gohan?

Non è più una novità che inizialmente Gohan dovesse diventare il protagonista di Dragon Ball Z, idea poi scartata in corso d'opera. Non sono in molti, però, a sapere che lo staff di TOEI Animation aveva previsto un titolo diverso per il sequel della prima stagione dell'anime, idea in seguito messa da parte.

Ancora oggi il figlio di Goku continua ad essere protagonista di numerose illustrazioni, come quest'ultima fan-art che ritrae la fusion Gokhan, sintomo di un enorme apprezzamento di cui gode il personaggio all'interno della community dedicata.

Certo, oggi la trama sarebbe nettamente diversa da quella attuale se Gohan avesse preso le redini della narrazione in qualità di protagonista principale. Eppure, a confermare nuovamente questo progetto iniziale vi è un piccolo dettaglio risalente ad una vecchia sceneggiatura di un primo episodio di Dragon Ball Z in cui il titolo dell'anime è diverso da quello celebre. TOEI Animation, dunque, aveva intitolato il seguito della stagione 1 "Dragon Ball: Le Grandi Avventure di Gohan" (Dragon Ball: Gohan no Daibouken in giapponese), titolazione dedicata proprio al presunto ruolo che il figlio di Goku avrebbe dovuto intraprendere nei nuovi episodi.

E voi, invece, conoscevate questo piccolo dettaglio legato al nome originariamente previsto per DBZ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.