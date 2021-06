Dragon Ball Z: sapevate che il design di Bardak era originariamente diverso?

Uno dei primi personaggi originali nati grazie alla controparte televisiva di Dragon Ball è stato proprio Bardak, il padre di Goku nonché colui che tentò fino all'ultimo di impedire la distruzione del Pianeta Vegeta. Un personaggio tra l'altro tornato in auge grazie a DBS: Broly che ha rivitalizzato la sua immagine.

Stando ai più recenti sviluppi del manga, in particolare alla Saga di Granolah, non è da escludere che Bardak possa avere un ruolo di primo piano dal momento che il passato del Saiyan e del Cereleano sembrano essere legati. Chissà, infatti, che Akira Toriyama e Toyotaro decidano di riproporre il popolare antieroe all'interno della trama principale, magari con uno scopo ben preciso.

Ad ogni modo, anche il suo character design è stato soggetto a cambiamenti. Nato inizialmente per la televisione, con il design affidato dunque a Katsuyoshi Nakatsuru, Bardak aveva un aspetto leggermente diverso da quello attuale poi modificato da Toriyama. Come potete notare in calce alla notizia, nella sua prima versione Bardak aveva una cicatrice molto più lunga sul volto, i capelli verso l'alto più simili a quelli di Vegeta, un'armatura di un verde più chiaro e non portava i pantaloni. Una bozza dunque leggermente diversa e che rendeva il Saiyan meno simile alla copia sputata di Goku.

