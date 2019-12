Dragon Ball Z: sapevate che il design di Cell era parecchio diverso inizialmente?

Prima di procedere alla messa in tavola, ogni autore si concede diverse bozze per definire il perfetto design dei personaggi principali, che siano protagonisti o antagonisti. Anche ad Akira Toriyama, nel suo Dragon Ball Z, è capitato diverse volte di cambiare idea in corso d'opera.

Soprattutto in manga tanto longevi, capita spesso che un autore cambi improvvisamente idea e decida di ricreare da zero un determinato personaggio. Toriyama sensei, ovviamente, non fa da eccezione. Nel volumetto dedicato al 30° anniversario del franchise, il papà di Dragon Ball ne ha approfittato per mostare al pubblico alcuni sketch originali che rivelano alcuni degli aspetti originariamente previsti per i personaggi del franchise.

In calce alla notizia, infatti, è possibile notare come le tre forme di Cell siano molto diverse dalle attuali forme che conosciamo, un lungo processo culminato dunque nell'iconico aspetto che lo rende uno degli antagonisti più apprezzati dell'opera, merito dell'esplosione di Gohan nel Super Saiyan 2, recentemente ritratto in un'epica illustrazione a cui vi rimandiamo. Ma a proposito dell'organismo ufficiale creato dal Dottor Gelo, avete dato un'occhiata a questa straordinaria concept art realizzata dall'art director di God of War?

Alcuni fan, inoltre, si augurano che il soggetto originale di una prossima saga di Dragon Ball Super sia dedicata a un suo clamoroso ritorno. E voi, invece, vorreste rivedere Cell sul piccolo schermo? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra totale disposizione.