Dragon Ball Z: sapevate che il Super Saiyan 2 era inizialmente soprannominato 'grado 5'?

Oggi il Super Saiyan sta diventando un potere obsoleto, un power-up insufficiente per dare modo ai protagonisti di fronteggiare le battaglie sempre più ardue di Dragon Ball. In molti non sanno, tuttavia, che Akira Toriyama aveva previsto per quell'iconica trasformazione una numerazione diversa da quella che oggi conosciamo.

Anche se il Super Saiyan è di fatto morto, questa resta la trasformazione più iconica del franchise, nonché la più affascinante sin dai tempi della serializzazione del manga. Ma proprio la prima volta che la seconda forma apparve su rivista grazie a Gohan, come venne soprannominata questa dai lettori e dallo stessi sensei?

Dovete sapere che un primo nome ufficiale del Super Saiyan 2 venne fornito soltanto con l'uscita nel maggio 1993 della rivista Anime Comic. Sul retro, infatti, vi erano i nomi delle diverse trasformazioni del SSJ che erano così soprannominate:

Super Saiyan grado I: quella che Goku mostra la prima volta su Nameck contro Freezer;

Super Saiyan grado II: la forma che Vegeta e Trunks usano contro Cell 2;

Super Saiyan grado III: la forma di Trunks subito dopo la perdita di conoscenza da parte del padre;

Super Saiyan grado IV: lo stadio di Goku e Gohan una volta usciti dalla stanza dello spirito e del tempo;

Super Saiyan grado V: quello che oggi effettivamente conosciamo come Super Saiyan 2.

La vera e conclusiva denominazione del power-up venne svelato da Toriyama più avanti, soltanto durante la Saga di Majin Buu quando Goku si mette in gioco contro il villain per guadagnare tempo e dare modo a Trunks di recuperare il radar. E voi, invece, conoscevate questa curiosità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.