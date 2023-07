Dragon Ball Z: lo scambio di sguardi tra Goku e Freezer in una statua da collezione

In attesa di vedere Black Freezer in azione in Dragon Ball Super, il tirannico imperatore dello spazio viene omaggiato da una statuetta da collezione che riporta i fan indietro ai tempi del suo esordio in Dragon Ball Z. Riviviamo l'intensità di uno dei momenti chiave dello scontro con Goku.

La Saga di Freezer di Dragon Ball Z ha regalato non pochi momenti epici ai lettori dello shonen scritto e illustrato da Akira Toriyama. Uno di questi, indimenticabile dagli appassionati, è stato omaggiato da un nuovo merch rilasciato di recente sul mercato.

Freezer viene considerato come l'antagonista per eccellenza, responsabile della quasi estinzione della razza Saiyan e del ritorno del leggendario Super Saiyan. In Dragon Ball Super potrebbe tornare presto a minacciare la pace, ma non è ancora chiaro cosa intenda fare con la sua trasformazione in grado di umiliare Goku e Vegeta. Prima di scoprirlo, Japan Deal World ci offre uno sguardo su una bellissima figure da collezione.

La statua realizzata su licenza da Bandai riprende l'iconico momento in cui Goku e Freezer si lanciano uno sguardo d'odio prima di combattere la loro ultima battaglia sul Pianeta Namek. Alta 22 centimetri, è disponibile all'acquisto a un prezzo che farà gola a molti, soli 70 euro.