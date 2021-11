Dragon Ball Z: lo sceneggiatore dell'anime rivela qual è la forma di Majin Buu più forte

La Saga di Majin Buu, l'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Z, è stata caratterizzata da molteplici colpi di scena dettate in particolar modo dalle trasformazioni che Akira Toriyama ha introdotto per permettere ai nostri eroi di fronteggiare il micidiale e malvagio mostro rosa.

Oggi quello che era uno dei personaggi più forti di "Z" è stato messo da parte in Dragon Ball Super salvo l'eccezione della Saga del Torneo del Potere, arco narrativo che comunque non ha rivitalizzato il guerriero come gran parte della community si augurava.

Ad ogni modo, intuire quale forma di Majin Buu sia il più forte non è poi un'impresa tanto difficile, tuttavia mai nessun autore si era esposto a tal riguardo. A dire la sua è stato infatti uno degli sceneggiatori proprio dell'anime di Dragon Ball Z, Takao Koyama, che in risposta ad un utente ha infine chiarito del tutto la questione. Nonostante la sua forma preferita della creatura sia la variante con corporatura "grassa", quello più forte resta senza alcun dubbio quella in cui Super Buu ha assorbito Gohan Supremo.

La risposta, dunque, non differisce troppo dalle aspettative ma chiarisce definitivamente un quesito ancora sprovvisto di informazioni ufficiali. E voi, invece, eravate già consapevoli della risposta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.