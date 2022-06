Dragon Ball Z: la schiacciante superiorità di Vegeta contro Goku nella figure di Sky Top

Le avventure di Goku in Dragon Ball Z si aprirono con la Saga dei Saiyan, un arco narrativo dove Vegeta compì la sua prima brutale apparizione. Lo scontro tra i due guerrieri fu tra i più epici del franchise e ancora oggi gli appassionati ricordano gli incredibili sforzi del protagonista contro il rivale oggettivamente superiore.

Il principe, infatti, era di fatto più forte di Goku tant'è che solo facendo ricorso al Kaioken potenziato quest'ultimo riuscì in qualche modo ad indebolirlo. Ma le vere differenze tra i due si manifestarono quando Vegeta si trasformò in Oozaru, il suo asso nella manica, ribaltando completamente l'esito dello scontro che volse così totalmente a suo vantaggio.

Da quel momento in poi, infatti, il nostro eroe avrebbe tentato soltanto di sopravvivere e di raccogliere le energie necessarie per scagliare la Genkidama, fardello poi passato tra le mani di Crilin a causa delle poche forze rimaste a sua disposizione. Sky Top Studio ha così voluto omaggiare in un modellino in scala in edizione limitata in appena 188 unità, lo stesso che potete apprezzare in calce, Vegeta in forma Oozaru che si volge per la prima volta contro un Goku impietrito. La statuetta è già disponibile al preordine al costo totale di circa 250 euro, di cui 50 da scalare in fase di acquisto. La consegna, invece, è prevista durante il corso del terzo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.