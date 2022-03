Dragon Ball Z: la schiacciante superiotità di Goku SSJ in questa figure da 760 euro

La prima trasformazione di Goku in Super Saiyan è tra le più iconiche di Dragon Ball Z, una scena emozionante se non tra le più forti all'interno del capolavoro di Akira Toriyama. In preda alla rabbia, ma mantenendo un cuore sereno, il protagonista è riuscito a frantumare una leggenda.

Oggi il Super Saiyan è la forma più celebre della saga, tuttavia all'epoca della sua ideazione l'autore aveva immaginato di lasciare al protagonista i capelli neri in quella che è oggi conosciuta come forma parziale del SSJ. Ad ogni modo, superando i propri limiti, Goku riuscì così a fronteggiare alla pari Freezer e successivamente a sconfiggerlo reggendo il confronto con la forma al 100% dell'iconico villain.

A tal proposito, Figure Class Studio ha voluto omaggiare proprio quella superiorità di Goku in un modellino in scala dedicato, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ritrae il saiyan in abiti a brandelli, pieno di ferite, e con uno sguardo serio e severo. La statuetta è già disponibile al preordine con un acconto di 100 euro in due differenti varianti, in scala 1/4 e 1/6, proposti rispettivamente al costo di 760 e 460 euro. La consegna, invece, si farà attendere sino agli ultimi mesi del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure di Goku SSJ, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.