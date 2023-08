Dragon Ball Z: sci-fi e viaggi nel tempo nella saga più discussa e riuscita della serie

La serie di Dragon Ball non si distingue certamente per coerenza e consistenza narrative, e lo stesso Akira Toriyama ha dichiarato di non aver mai pensato a trame complesse e solide. Tuttavia, il maestro è riuscito ad utilizzare brillantemente i viaggi nel tempo, concetto molto rischioso nelle opere sci-fi.

Infatti, nell’universo ideato da Toriyama i viaggi attraverso la quarta dimensione non solo sono stati giustificati attraverso la creazione della macchina del tempo dalla geniale Bulma del futuro, oggetto unico e complicato da far funzionare, ma sono alla base di alcune delle storyline più apprezzate dai lettori e dagli appassionati della serie.

A partire dalla saga degli androidi e di Cell, l’inserimento dei viaggi nel tempo, presentati da Trunks dal futuro ai protagonisti, ha subito catturato l’interesse dei fan, e per quanto questo espediente narrativo sia stato riproposto nella discussa e controversa saga di Trunks in Dragon Ball Super, il lavoro di Toriyama nell’arco di Dragon Ball Z resta memorabile.

Il motivo è pensare a storie sui viaggi nel tempo senza incappare in alcuni dei problemi più comuni della letteratura sci-fi che tratta l’argomento. I paradossi più comuni, che minano la narrazione e fanno perdere di credibilità i racconti, in Dragon Ball sono del tutto assenti. Questo perché Toriyama stesso non si è posto il problema di, ad esempio, far incontrare a Vegeta e Bulma del presente il loro futuro figlio proveniente da un’altra dimensione temporale. Trattare i viaggi nel tempo in maniera semplice, o persino superficiale, si è rivelata la chiave vincente per la saga degli androidi.

Inoltre, l’autore non ha permesso a Trunks di viaggiare verso il proprio passato, ma il passato di un’altra dimensione, andando così ad eliminare il paradosso del nonno. Altra mossa brillante, è stato inserire il viaggio nel tempo in un universo come quello di Dragon Ball, dove la tecnologia ha raggiunto uno sviluppo avanzato, basti pensare alle capsule introdotte sin da subito, e quindi invenzioni come la macchina del tempo non apparissero come progetti irrealizzabili.

Voi cosa ne pensate di come è stato trattato il viaggio nel tempo in Dragon Ball Z? Credete che Toriyama abbia svolto un buon lavoro? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo infine che stanno per arrivare le sigle di Dragon Ball in un vinile da collezione.