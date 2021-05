Dragon Ball Z: lo scontro tra Goku e Kid Buu ma nello stile di Super grazie a SDBH

Il prequel di Dragon Ball Super è stato garante di momenti memorabili, battaglie epocali e power-up straordinari. Durante la Saga di Majin Buu, inoltre, abbiamo avuto modo di poter ammirare per la prima volta il Super Saiyan 3 in un duello mozzafiato tra Goku e il reale aspetto della creazione del mago Bibbidy.

La Saga di Majin Buu fu molto apprezzata all'epoca per via dei disegni ricchi di dettagli, nonostante qualche limite tecnico, ma soprattutto per il grande dinamismo dei combattimenti. Ancora oggi lo scontro tra Goku SSJ 3 e Kid Buu è uno dei più divertenti dell'anime, battaglia tra l'altro caratterizzata da alcuni momenti piuttosto bizzarri.

A tal proposito, l'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, uscito in occasione del Goku Day e quasi in contemporanea all'annuncio del nuovo film, ha raccontato qualche breve flashback del passato con alcuni estratti di Dragon Ball Z. Uno di essi, in particolare, ha reinterpretato l'ultimo scontro di "Z" con il nuovo stile dell'anime, confronto che tra l'altro potete ammirare in calce alla notizia. Sempre in fondo alla pagina, inoltre, potete paragonare i due fermo-immagine alla tavola originale di Akira Toriyama per valutare sia la bontà del lavoro compiuto da TOEI Animation oltre 20 anni fa che quello più recente.

E voi, invece cosa ne pensate di quell'iconica scena di Dragon Ball Z ma reinterpretata ufficialmente con lo stile di Dragon Ball Super, quale vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.