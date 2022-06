Dragon Ball Z: lo scontro tra Goku e Majin Vegeta prosegue in questa figure da 1600 euro

Uno dei momenti più memorabili di Dragon Ball Z è all'interno dell'ultima Saga, quella di Majin Buu, in particolar modo l'attesissima resa dei conti tra Goku e Majin Vegeta. Il loro scontro, infatti, è stato caratterizzato da momenti di altissima epicità e da un ottimo comparto tecnico molto attento alla resa dei personaggi.

Ancora oggi c'è una parte della community convinta che Majin Vegeta sia la forma migliore del Principe dei Saiyan, ovvero quella parte nel cuore del noto anti-eroe orgogliosa e dedita alla battaglia. Il tempo passato sulla Terra, infatti, aveva affievolito il carattere del Principe, convincendolo così a concedersi a Babidi nella speranza che potesse rievocare in lui quell'antico ardore.

Tuttavia, la famiglia costruita sulla Terra aveva già cambiato sin nel profondo Vegeta che, al termine dello scontro con Goku, decise di compiere il gesto estremo del sacrificio nella speranza di poter redimere i suoi errori. Ad ogni modo, proprio a questo epico combattimento Last Sleep Studio ha dedicato un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae i due combattimenti fronteggiarsi in due differenti varianti: una versione 'S' alta 43 cm e un'altra, la cosiddetta 'S+', alta invece 57 cm, proposte rispettivamente al costo di 935 e 1645 euro. Un prezzo piuttosto alto ma giustificato dalla maniacale attenzione ai dettali. La consegna, invece, è prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2023.

